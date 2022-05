Une piste en Liga pour Riqui Puig?

Il n'a plus d'avenir au FC Barcelone.

Peu utilisé par Xavi, le milieu de terrain Riqui Puig (22 ans, 17 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) ne fait pas partie des plans du FC Barcelone pour la saison prochaine et a été prévenu par son entraîneur.

Selon le journal Sport, le Barcelonais pourrait rebondir au Celta Vigo. Le club basé en Galice a coché le nom du natif de Matadepera pour remplacer Denis Suarez. Le Barça demanderait 5 millions d'euros pour céder son joueur cet été.