Les U23 d'OHL joueront dans deux stades différents en Nationale 1

Certains clubs belges vont devoir s'organiser à partir de la saison prochaine pour offrir un stade digne de ce nom à leurs U23. Les équipes de jeunes évolueront en effet en D1B et dans les divisions inférieures, et il faudra donc parfois trouver des solutions afin de ne pas surcharger la pelouse des clubs. OHL a communiqué à ce sujet.

Les U23 d'OHL, qui évolueront en Nationale 1, évolueront ainsi à Den Dreef, le stade du club, mais aussi à Tirlemont (Tienen), au Bergéstadion. Le club louvaniste remercie au passage le KVK Tienen, pensionnaire du stade, "pour son hospitalité". OHL précise également que le stade où les U21 évoluaient cette saison, le Banqup Academy, n'a pas été accepté par la fédération.

