Ballon d'Or : la date de la cérémonie connue

La récompense sera remise pour la première fois sur base de la saison régulière.

Comme annoncé il y a quelques mois, le Ballon d'Or ne sera désormais plus remis sur base et à l'issue de l'année civile, mais bien de l'année sportive. En d'autres termes, le Ballon d'Or sera remis cette année sur base de la saison 2021-2022, et non la seconde partie de l'année 2022.

France Football a ainsi dévoilé que la cérémonie de remise se déroulera le 17 octobre, au Théâtre du Châtelet à Paris.

Les nominé.e.s pour la prestigieuse récompense individuelle, mais également le trophée Kopa et le trophée Yachine seront annoncés le 12 août.