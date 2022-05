Avant de rejoindre prochainement l'Antwerp, Van Bommel avait postulé à Genk

Mark van Bommel sera le nouvel entraîneur du FC Anvers. Pourtant, au départ, le Néerlandais semblait être en route pour le KRC Genk. Au surplus, c'est même lui qui a proposé ses services.

Het Laatste Nieuws affirme que Mark van Bommel lui-même a posé sa candidature pour le poste d'entraîneur principal au KRC Genk. Le technicien néerlandais s'est assis autour de la table avec les Limbourgeois, a visité le centre de formation et a même été aperçu dans les tribunes pendant un match.

Mais il a ensuite choisi l'Antwerp. Le Great Old a contacté l'ancien coach du PSV et de Wolfsburg. Pour Van Bommel aussi, il a été immédiatement clair que les possibilités au Bosuil sont beaucoup plus grandes.