Le héros du soir est sur un nuage: "Un rêve depuis que je suis tout petit"

Il a marqué le seul but de la rencontre et a offert un titre européen à son équipe.

Décisif comme à son habitude, le milieu offensif de l'AS Roma Nicolo Zaniolo (22 ans, 12 matchs et 6 buts en LEC cette saison) a offert ce mercredi la Ligue Europa Conférence à son équipe, en inscrivant le but victorieux lors de la finale contre Feyenoord (1-0). L'Italien se retrouve sur un nuage.

"C'est prodigieux. On profite de ce moment, je suis content, c'est un rêve que j'entretiens depuis tout petit qui devient réalité. Les tifosi ? Ils ont été fantastiques, cette victoire est entièrement pour eux. On est une équipe forte, et on ne sait, sans doute, pas nous-mêmes à quel point nous le sommes", a clamé le Giallorosso au micro de Sky Italia.

En plus de remporter un premier trophée majeur européen, la Roma a stoppé une disette de 14 ans sans succès dans quelconque compétition officielle.