Mark Van Bommel arrive à Anvers: "Dès la première discussion, j'ai eu un très bon sentiment"

Le nouveau coach anversois se dit ravi de rejoindre un club ambitieux et de tradition.

Le suspense n'aura pas duré longtemps. Moins de trois jours après avoir confirmé le départ de Brian Priske, l'Antwerp a annoncé le nom de son successeur: c'est Mark Van Bommel qui prend la relève.

Un choix rapidement opéré également dans le chef du principal intéressé. "Dès les premières discussions, j'ai eu un bon sentiment. Les discussions avec la famille Gheysens et Marc Overmars ont rapidement été dans le bon sens", acquiesce Mark Van Bommel, dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

Et le Néerlandais est ravi d'arriver dans un club qui voit les choses en grands. "Les ambitions du club m'ont très vite parlé", explique-t-il. "Et c'est un club avec une énorme tradition. D'ailleurs, quand je vois le stade, je dois l'admettre. Le cadre est fantastique ici. (...) Je suis très fier de devenir l'entraîneur du plus vieux club de Belgique."