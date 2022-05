Officiel : Mark van Bommel est le nouveau coach de l'Antwerp

Le Matricule 1 vient d'officialiser la venue du Néerlandais.

Comme annoncé, Mark van Bommel (45 ans) sera bien le nouvel entraineur de l'Antwerp.

Le Néerlandais s'est engagé pour deux saisons au Bosuil, où il aura la lourde tâche d'ammener le club à la hauteur de ses ambitions de titres.

L'ancien joueur a fait ses premiers pas dans le monde du coaching à la tête des U17 Oranjes, des U19 du PSV et en tant qu'assistant, notamment des équipes nationales d'Australie et d'Arabie Saoudite, avant d'entrainer le PSV Eindhoven et Wolfsburg.

Il arrive avec deux assistants, Andries Ulderink (FC Twente) et John Stegeman (Al-Ahli).

Le club indique enfin que Mark van Bommel et son staff seront présentés à la presse à l'occasion de la première séance d'entraînement de la nouvelle saison, le lundi 20 juin.