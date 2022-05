Radja Nainggolan intéresse à nouveau l'Italie

Radja Nainggolan s'est imposé comme un cadre à l'Antwerp. Mais restera-t-il, ou rentrera-t-il en Italie ?

Arrivé en août dernier en provenance de l'Inter Milan, Radja Nainggolan (34 ans) a progressivement pris ses marques avant de s'imposer comme un pilier de l'Antwerp. L'ex-Diable Rouge compte 37 matchs cette saison toutes compétitions confondues (3 buts et 3 assists), et est encore sous contrat un an au Bosuil.

Le bilan de Nainggolan est cependant mitigé, certains estimant qu'un joueur de son calibre aurait dû apporter plus. En cas d'offre, l'Antwerp pourrait-il le laisser partir ? Selon le média italien ANSA, un club serait en tout cas intéressé. Et pas n'importe lequel : il s'agit de Cagliari, l'ancien amour du Ninja. C'est à Cagliari que Nainggolan a véritablement explosé en Serie A, et il y était à nouveau prêté la saison passée. Relégué en Serie B, le club sarde souhaiterait rapatrier le milieu de terrain pour qu'il encadre le jeune noyau la saison prochaine. Reste à voir si l'Antwerp et le joueur accepteraient.