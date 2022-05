Lionel Messi est furieux !

Il en a marre..... qu'on parle de lui à Barcelone.

Parti du FC Barcelone après 21 années de bons et loyaux services, formation et parcours professionnel confondus, Lionel Messi (34 ans, 34 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) ne veut pas regarder derrière lui. En effet, l'attaquant du Paris Saint-Germain a tiré un trait définitif sur son club de cœur.

Selon la Cadena SER, la star argentine est très irritée par les multiples déclarations du président blaugrana sur son éventuel retour au Camp Nou. Le père du joueur, Jorge Messi, a d'ailleurs contacté le patron du FCB pour lui demander d'arrêter de mentionner son fils dans ses sorties publiques.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, La Pulga pourrait prendre la direction de l'Inter Miami FC après son passage à Paris.