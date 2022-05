Officiel: Hervé Renard prolonge en Arabie Saoudite

Un contrat longue durée pour le sélectionneur.

Près de trois années après son arrivée, Hervé Renard prolonge avec l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. L'entraîneur français, qui est parvenu à qualifier les Faucons pour la Coupe du monde au Qatar, est désormais lié au triple champion d'Asie jusqu'en 2027.

"Nous avons atteint notre premier objectif ensemble, nous travaillerons ensemble pour réaliser les autres. Je suis là pour rester. Depuis le moment où je suis arrivé, je me suis senti comme l'un des vôtres. J'ai senti la passion pour le football, et l'envie de réussir", a indiqué l'ancien sélectionneur de l'Angola, de la Zambie, de la Côte d'Ivoire et du Maroc.