🎥 Finale de la Ligue des Champions : la police française a tenté de contenir les fans avec du gaz lacrymogène et du gaz au poivre

De tristes images de la répression policière envers les supporters qui attendaient de rentrer dans le Stade de France.

De gros mouvements de foule ont été à déplorer ce samedi aux abords du Stade de France, accueillant la finale de la Ligue des Champions. Le début du match a été retardé de 36 minutes suite à des problèmes de filtrage et les difficultés à gérer les flux de supporters. Certains fans de Liverpool ont attendu longtemps avant de pouvoir rentrer dans le stade, tandis que d'autres sont entrés en forçant le passage.

Confrontée à une situation mouvementée, la police française a usé de méthodes peu "diplomatiques" pour contenir les fans. De nombreuses photos et vidéos montrent des policiers user de gaz lacrymogènes et de gaz au poivre pour "calmer" les fans des Reds, qui patientaient en nombre devant une porte fermée. Des enfants aussi ont été touchés. La fête du football, on en est très loin...

