Le Club de Bruges voudrait un attaquant de D3 anglaise

L'attaquant de Wigan Athletic a grandement participé au titre de son équipe.

Le remaniement du secteur offensif se poursuit au Club de Bruges. Après la réouverture d'une ancienne piste pour remplacer Noa Lang, les Blauw&Zwart s'attaquent également au poste d'attaquant de pointe, actuellement assez vide. Et les dirigeants Brugeois ont une cible relativement surprenante. Selon The Sun, il s'agirait de Will Keane. L'attaquant de Wigan Athletic vient de permettre à son équipe de remporter la League One, la troisième division anglaise, en inscrivant 26 buts et en délivrant 6 passes décisives. Toujours selon le quotidien anglais, l'attaquant de 29 ans aurait de nombreuses propositions en Championship, mais le triple champion de Belgique l'a aussi placé sur sa shortlist. Estimé à 600.000 € sur Transfermarkt, Will Keane pourrait être un pari intéressant à un coût extrêmement peu élevé. L'international irlandais (trois sélections) a terminé meilleur buteur de son championnat.