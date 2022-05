Ferland Mendy aux anges : "C'est un parcours de folie, nous n'étions pas attendus"

Après avoir éliminer successivement le Paris Saint-Germain, Chelsea puis Manchester City lors des tours précédents, le Real Madrid a conclu une exceptionnelle campagne de Ligue des Champions en battant Liverpool (1-0) ce samedi en finale pour s'offrir un 14e succès dans l'épreuve.

Un sacre à la valeur particulière pour le back gauche du Real Madrid, Ferland Mendy. "C’est la folie, beaucoup d’émotions avec les supporters, la famille aussi. Derrière, on a été soudés, on s’est parlé tout le match. On se disait qu’on devait être concentrés et travailler ensemble, et on a réussi. (…) C’est un parcours de folie, on n’était pas attendus, ni favoris mais on a fait le travail jusqu’au bout", a savouré le Français âgé de 26 ans au micro de TF1.