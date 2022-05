(Exclusif) Jonathan Héris évoque son passage à Eupen et son avenir : "Je pars au bon moment"

Après deux saisons passées à Eupen, le défenseur central a décidé de ne pas prolonger chez les Pandas afin de relever un nouveau challenge.

Arrivé à Eupen en provenance d'Ujpest durant l'été 2020, Jonathan Héris s'est vite intégré au sein de la formation germanophone où il a disputé 60 rencontres toutes compétitions confondues en deux ans. "J'ai toujours voulu évoluer en D1A, et Eupen m'a permis de le faire. Cela avait toujours été un challenge que je voulais relever. Je n'avais pas eu cette chance quand j'étais plus jeune puisque je n'avais joué qu'en D1B. Je pense avoir réalisé deux bonnes saisons et ce fut une très bonne expérience", nous confie Jonathan Héris. "J'ai évolué quasiment tous les matchs au poste de back droit la saison dernière avant de retrouver mon poste de prédilection lors du dernier exercice", souligne le défenseur central qui a décidé qu'il était temps d'écrire un nouveau chapitre.

Pourtant, Eupen a essayé de convaincre le Bruxellois de rester au Kehrweg. "Leur proposition (contrat d'un an) était ridicule après ma saison. J'ai dit non tout simplement, l'offre n'était pas convenable. Je m'attendais à mieux de leur part, mais c'est ainsi. J'aime relever les défis de toute façon et je pense partir au bon moment en fait. C'est la fin d'un cycle à Eupen quand on voit tous les départs en cette fin de saison. Ils vont devoir repartir de zéro la saison prochaine... Puis, la communication du club n'était pas excellente. De mon côté, je veux être fixé rapidement et trouver un nouveau club avant la reprise des entraînements ", ajoute-t-il.

© photonews

Cité au RWDM l'hiver dernier, le joueur âgé de 31 ans pourrait être tenté de boucler la boucle au stade Edmond Machtens. "Je suis souvent en contact avec le président Thierry Dailly que je considère comme un deuxième père. Il sait que je suis dans l'expectative et que je réfléchis par rapport aux différentes opportunités qui vont se présenter à moi. Le RWDM est mon premier club, celui de mon coeur. Si je devais y retourner, il y aurait beaucoup d'émotions, c'est certain. Je pense que je pourrais apporter mon expérience au sein de ce groupe. Pouvoir aider le club à retrouver la D1A serait super", conclut Jonathan Héris.