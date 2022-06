Faitout Maouassa revient sur saison compliquée au Club de Bruges : "Du jour au lendemain, on m'a mis sur le côté sans réelle explication"

Arrivé l'été dernier en provenance du Stade Rennais contre un chèque de 5 millions d'euros, le Français n'est jamais parvenu à s'imposer au Club de Bruges. Le back gauche est revenu sur cette exercice compliqué en Venise du Nord.

Faitout Maouassa est arrivé au Club de Bruges le 31 août dernier et a joué son dernier match pour les Gazelles le 31 novembre. Un transfert qui ne s'est pas passé comme prévu. "Je pensais retrouver du temps de jeu au sein d’une équipe composée de très bons joueurs qui jouait la Ligue des champions. J’ai pu jouer un peu en début de saison, mais dès le départ, on m’a obligé à refaire une prépa. Ils estimaient que mes capacités physiques n’étaient pas aux standards attendus. Pourtant, je me sentais bien physiquement, j’avais fait une bonne prépa à Rennes. Mais à Bruges, ils ont un système qui se focalise sur les données. Et les miennes n’étaient pas à la hauteur. Ça a duré quatre semaines, mais j’étais quand même présent sur le banc, je faisais quelques entrées en jeu", a confié le back gauche dans un entretien accordé à So Foot.

"À partir du moment où j’étais fit, j’ai pu véritablement commencer ma saison. Sauf que du jour au lendemain, sans réelle explication, on m’a mis sur le côté. Sur le banc, parfois en tribune. Il y a eu un changement de coach (Philippe Clement est parti à Monaco le 3 janvier 2022, remplacé par Alfred Schreuder, ndlr). J’étais dans le projet. Pareil, sans explication, on m’a carrément sorti du groupe. Le bon point, c’est qu’on a été champion de Belgique. Je suis très fier de ce trophée, même si je n’ai pas beaucoup joué", a souligné le Français qui dit avoir rencontré un groupe extraordinaire qui l’a toujours soutenu malgré sa saison plus que délicate.