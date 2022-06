Un jeune talent belge de Genk proche de rejoindre le Bayer Leverkusen !

Madi Monamay (16 ans), grand talent du centre de formation du Racing Genk, pourrait quitter le Limbourg. Selon les informations de BelScout, Monamay, jeune défenseur central et également international belge U16, serait proche de s'engager au Bayer Leverkusen. Il aurait opté pour le club de Bundesliga malgré l'intérêt d'autres grands clubs comme Manchester City ou Chelsea.

#krcgenk CB Madi Monamay is about to sign with #Bayer04. The 16y old chooses #BayerLeverkusen over a number of European top clubs, like #ManCity & #Chelsea. At Genk they are not amused since he was one of their biggest talents. Bayer Leverkusen good option for him. Great player. pic.twitter.com/zAfSRk3wMi