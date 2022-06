Avec Tissoudali et Amallah, le Maroc se fait corriger par les USA

La bande à Vahid Halilhodžić rêvait d'une meilleure préparation pour les éliminatoires de la CAN...

Alors que les éliminatoires pour la CAN ont commencé, le Maroc ne les débute que la semaine prochaine. En guise de préparation, les Lions de l'Atlas se sont...fait balayer, par les USA (3-0). Tarik Tissoudali, titulaire, et Selim Amallah, monté au jeu, ont encaissé 3 buts du nouveau de Leeds Aaronson, du Lillois Weah, et de Wright. Samy Mmaee était titulaire en défense, l'ancien de Bruges Amrabat aligné au milieu, tandis que Sofian Chakla (OHL) est resté sur le banc. Les Lions de l'Atlas débuteront leur campagne le 9 juin, face à l'Afrique du Sud, avant de rencontrer le Liberia quatre jours plus tard.