Jan Vertonghen, Diable jusqu'à 40 ans ? "Tant que je me sens bien..."

Jan Vertonghen était présent en conférence de presse à la veille de Belgique - Pays-Bas. Il a notamment évoqué son avenir en sélection, et lui non plus ne compte pas remiser de sitôt les crampons.

Jan Vertonghen arrive à Tubize après une saison en tant que titulaire au Benfica, et retrouve les Diables après la trêve de mars sans les cadres de plus de 50 sélections. Lui en compte 136, et ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Axel Witsel en blaguait plus tôt dans la semaine : "Sterke Jan" pourrait continuer "jusqu'à ses 40 ans". "Si longtemps, je ne sais pas", souriait Vertonghen.

"Mais tant que je suis en forme, je continuerai. J'aviserai saison après saison en fonction de mes sensations. Je n'ai pas envie d'arrêter, en tout cas, c'est certain", confirme-t-il. "Jusqu'à 40 ans, cela dit, je ne sais pas. Mais depuis que j'ai signé au Portugal, j'ai retrouvé mes sensations. Je me sens bien mieux actuellement qu'il y a quelques années. Ca fait du bien physiquement, mentalement, et je sens que j'ai ma place ici parmi des joueurs plus jeunes".