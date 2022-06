Pep Guardiola et Manchester City ont tout essayé pour convaincre Paul Pogba

En fin de contrat, le milieu de terrain français va quitter Manchester United cet été.

Désormais tout proche d'un retour à la Juventus Turin, Paul Pogba (29 ans, 20 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a été longtemps convoité par Manchester City ces dernières semaines.

D'ailleurs, l'entraîneur des Citizens Pep Guardiola a personnellement rencontré l'international français pour tenter de le convaincre, selon les informations de The Athletic. Le champion d'Angleterre se montrait prêt à lui offrir l'un des plus gros salaires du club. Mais par respect pour Manchester United et les fans des Red Devils, le milieu de terrain a finalement préféré repousser l'approche des Skyblues.