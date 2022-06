Moustapha Bokoum (ex-Gantois et Anderlechtois) : "Poursuivre ma progression et démontrer l'étendue de mes qualités en Belgique"

Libre de tout contrat, l'ancien international belge U17 est prêt à relever un nouveau challenge et à se faire un nom en Belgique.

Passé par les équipes de jeunes au Club de Bruges, Moustapha Bokoum avait rejoint La Gantoise par la suite. Après avoir évolué avec les espoirs gantois, l'ailier quittera la Belgique pour la France où il déposera ses valises du côté de Béziers en Ligue 2 en 2018. Le joueur disputera ses premiers matchs pros outre-Quiévrain avant d'être victime des ligaments croisés à deux reprises, en 2019 et en 2020. Le jeune attaquant fera son retour chez les Buffalos avant de rallier les U21 du Sporting d'Anderlecht puis ceux de Charleroi la saison dernière.

"J'ai effectué une bonne saison chez les Carolos, mais je ne me suis pas retrouvé dans le projet de départ où je devais intégrer l'équipe première. Toutefois, je suis content d'avoir pu rejouer, retrouver du rythme et mes sensations avec les matchs chez les espoirs. Je veux désormais poursuivre ma progression et démontrer l'étendue de mes qualités en Belgique ou à l'étranger", nous confie le joueur âgé de 22 ans. "Cette étiquette de jeune espoir me colle à la peau ici alors qu'en France ce n'est pas le cas vu que c'est là que j'ai fait mes débuts pros. Je pensais que ma carrière était lancée quand j'avais mes 18 ans puis j'ai été freiné très jeune par deux grosses blessures, mais cela m'a rendu plus fort mentalement. Je pense avoir vécu le plus dur dès le début de ma carrière et je vois donc les choses différemment", souligne l'ancien Gantois.

International belge U17 à plusieurs reprises, Moustapha Bokoum est un joueur virevoltant grâce à ses qualités techniques et sa vitesse. "Je me sens bien physiquement aussi et j'ai hâte de relever un nouveau challenge. Pouvoir reprendre du plaisir mais aussi éclore. Là, je m'entraîne chez Drills à Bruxelles pour maintenir ma forme en attendant la suite", conclut Moustapha Bokoum.

Selon nos informations, des clubs de D1A et D1B, mais aussi de Ligue 2 et de Keuken Kampioen Divisie (D2 néerlandaise) sont intéressés, mais il n'y a rien de concret pour l'instant.