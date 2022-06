Le souhait de Valbuena envers Karim Benzema

L'ancien coéquipier de KB9 en Equipe de France ne semble pas avoir de la rancœur.

On connait évidemment l'affaire de la sex-tape entre Valbuena et Karim Benzema, qui avait fait scandale et écarté l'attaquant du Real de l'Equipe de France pendant plusieurs années. Visiblement, l'ancien joueur de l'OM et l'OL notamment sait faire la part de choses, et a reconnu dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC Sport que Benzema avait réalisé une saison d'anthologie. "Ce ne serait pas honnête de dire qu‘il ne mérite pas le Ballon d’Or. Oui, il mérite le Ballon d’Or. Je peux parler objectivement sur un plan sportif", a reconnu Valbuena. "Je fais mon bonhomme de chemin, lui aussi, il n’y a aucun problème."