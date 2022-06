🎥 Quand Louis van Gaal se félicite de ne pas avoir remplacé l'un de ses joueurs

Les Pays-Bas s'en sont sortis au Pays de Galles, mais ce fut juste. Les coéquipiers de Noa Lang, titulaire, ont été rattrapés dans les arrêts de jeu, mais ont su réagir directement après pour arracher la victoire.

Présent devant les médias après le match, Louis van Gaal a fait...du Louis van Gaal, en admettant qu'il voulait remplacer le buteur décisif Wout Weghorst car il pensait qu'il était blessé.

"Il (Weghorst) avait du sang sur le visage et a dû s'éloigner pendant un moment. Je pensais qu'il était blessé, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas", a expliqué van Gaal. " J'ai dit à Memphis (Depay, qui s'échauffait pour rentrer, ndlr) : 'Non non, si Weghorst est fit, je ne change pas.' "

"Et vous savez qui a marqué le but de la victoire ? Weghorst ! Oui!", s'est exclamé le sélectionneur, en se tapant ensuite le dos comme pour se féliciter.

