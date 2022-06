Un club du top français bientôt sous pavillon américain ?

Tout porte à croire que le club rhodanien va passer sous pavillon américain, bien que l'identité de celui qui prendra le contrôle de l'OL reste encore floue.

Depuis l'annonce commune par Pathé et IDG Capital, il y a trois mois, de leur volonté de vendre leurs parts (environ 20 % chacun), Jean-Michel Aulas s'est mis en quête de nouveaux actionnaires pour l'Olympique Lyonnais.

L'Equipe annonce que l'investisseur américain Foster Gillett, le fils de George, ancien propriétaire de Liverpool, est le mieux placé pour devenir l'actionnaire majoritaire de l'OL grâce à une offre "proche des 600 millions d'euros", pour racheter les parts de Pathé et IDG (pour plus de 300 M€), une partie de celles d'Aulas (qui détient 28%) et injecter près de 100 M€ pour une augmentation immédiate de capital. De son côté, RMC Sport affirme que Gillett n'est pas en pole et croit savoir qu'un "fonds de pension américain, proche du milieu du basket et de la NBA" tient la corde. Une chose est sûre : seules des offres américaines sont encore en course (3 ou 4 selon les sources).

En revanche, les deux médias sont d'accord sur le fait qu'Aulas, qui ne sera plus actionnaire majoritaire après la reprise, restera aux commandes de Lyon pendant encore quelques années. Le président lyonnais "a négocié une période de gouvernance qui pourrait donc le maintenir à la tête du club pour environ trois saisons", explique L'Equipe. Affaire à suivre...