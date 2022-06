Wesley Sonck voit une qualité spécifique chez Karel Geraerts : "C'est un énorme avantage de nos jours"

Entraîneur adjoint pendant trois ans, Karel Geraerts est le nouveau coach du vice-champion de Belgique.

Wesley Sonck et Karel Geraerts ont joué ensemble au Club de Bruges. Beaucoup de coachs ont émergé de cette période, ce qui n'est pas une surprise selon Sonck. Clement, Hoefkens et Leko ont précédé Geraerts. "On voit immédiatement chez certains joueurs qu'ils peuvent devenir entraîneur. Tous ces gars s'entendaient déjà tactiquement et dégageaient une sorte de leadership", a déclaré Sonck à Sporza. "Clément, Hoefkens et Karel sont tous des travailleurs aussi. Tout ce qu'ils font, ils le font à 100%."

Suivre les traces de Mazzu ne sera certainement pas une tâche facile, mais Sonck ne veut pas parler de cadeau empoisonné. "Je ne pense pas. L'Union se rendra compte que c'était une saison unique et qu'elle devra ajuster ses objectifs l'année prochaine. Je suppose que ces questions ont été discutées en interne."

Selon Sonck, la communication de Geraerts sera sans doute le plus grand atout. "Karel est très humain et s'entend bien avec les joueurs. C'est un énorme avantage de nos jours. Si vous pouvez ajouter un bagage tactique à cela, vous ferez un long chemin. Il va faire les choses à sa façon, en abordant les joueurs de manière très individuelle. Le système dans lequel il jouera dépendra donc aussi des joueurs qui sont là."