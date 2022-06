Retournement de situation pour Frenkie De Jong !

Il voulait rester au FC Barcelone, mais il se serait laissé charmer par Manchester United.

Frenkie de Jong (25 ans, 47 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) et le FC Barcelone, c'est bientôt fini ? Priorité de Manchester United sur ce mercato estival, le milieu de terrain clamait récemment son envie de rester au Barça. Mais The Athletic affirme que la tendance a changé au cours des derniers jours. En effet, le Néerlandais aurait, en privé, fait part de son envie de tenter l'aventure en Angleterre.

Blessé par la décision du club catalan de le mettre sur le marché et rassuré par la présence d'Erik ten Hag, son ancien entraîneur à l'Ajax Amsterdam, le Batave est désormais prêt à discuter d'un transfert vers la Premier League. Dans ce dossier, les Red Devils ont présenté une première offre de 80 millions d'euros, dont 20 M€ de bonus.