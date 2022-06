Dries Mertens fait la Une de la presse italienne, cité dans un grand club de Serie A

Dries Mertens semble s'éloigner du Napoli. Le meilleur buteur de l'histoire du club pourrait cependant rester en Italie.

Dries Mertens fait la Une du Corriere dello sport ce samedi en Italie, et pour cause : l'attaquant du Napoli serait en discussions avec l'AS Rome. Le club de José Mourinho souhaiterait disposer d'un joueur d'expérience dans chaque ligne. La défense est parée avec Rui Patricio et Chris Smalling, le milieu de terrain devrait être renforcé par Nemanja Matic ; Mertens serait donc le renfort recherché pour l'attaque.

Mertens ne trouve pour l'instant aucun accord avec Naples pour prolonger son contrat. Le Napoli demanderait une grosse réduction salariale au meilleur buteur de son histoire. Le Belge est prêt à des sacrifices pour rester dans "sa" ville, mais les discussions semblent tout de même au point mort. Selon le média italien, Dries Mertens aurait demandé un salaire de 2,4 millions annuels + 1,6 million de primes diverses. Naples aurait refusé. La Roma ne proposerait pas un tel montant mais plutôt aux alentours des 2 millions d'euros avec divers bonus.

Un rôle de joker

"Ciro" Mertens ne rejoindrait cependant pas Rome dans un rôle de titulaire, mais bien comme joker. On peut donc se demander si quitte à rester sur le banc et à, quoi qu'il en soit, revoir ses prétentions salariales à la baisse, l'idole du Napoli ne pourrait pas faire un effort supplémentaire et finalement rester dans la baie. C'est a priori le joueur qui a actuellement toutes les cartes en main...