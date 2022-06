Karim Benzema défend Griezmann, dans une passe compliquée avec l'EDF

Antoine Griezmann est en difficulté ces derniers mois. Club et sélection confondus, le buteur de l'Atlético Madrid n'a plus marqué depuis 22 matchs.

Antoine Griezmann a mal terminé la saison avec l'Atlético Madrid, et ce malaise se poursuit en sélection. Le buteur français n'a pas marqué avec les Bleus depuis 6 rencontres. Encore muet et en difficulté ce vendredi en Autriche, Griezmann est très critiqué. Karim Benzema a volé à son secours après la rencontre. "On est là pour s'entraider, peu importe qui marque ou ne marque pas. L'essentiel, c'est de travailler. Il marquera à un moment ! J'espère pour lui et pour nous que ce sera dès le prochain match", déclare le buteur du Real Madrid au micro de RMC Sport.

Benzema a également défendu l'apport d'Antoine Griezmann dans le jeu. "Il faut voir tout ce qu'il fait d'autre que marquer ou donner des assists. Il se replace, il aide l'équipe. Ce qu'il manque désormais, c'est la réussite et j'espère qu'il la trouvera vite. On en a besoin".