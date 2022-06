Ligue des Nations : Les Pays-Bas et l'Allemagne tenus en échec

La Ligue des Nations se poursuivait ce samedi soir avec six rencontres programmées à 20h45 dans le cadre de la troisième journée.

Angleterre-Italie 0-0

L'Angleterre et l'Italie s'affrontaient lors de la 3eme journée de la Ligue des Nations pour un remake de la finale du dernier Euro dans cette Ligue A. Dans un match assez plaisant, les deux équipes montraient un beau visage et il fallait par exemple des parades monstrueuses de Ramsdale devant Pessina pour que le score ne bouge pas. L'Angleterre, elle, faisait preuve de trop de maladresses devant le but pour inquiéter Donnarumma. Malgré les quelques changements, rien ne se passait et les deux équipes se quittaient très logiquement sur un match nul. Au classement dans cette Ligue A, l'Italie reste première de sa poule alors que l'Angleterre est toujours dernière après 3 journées, avec aucune victoire au compteur.

Hongrie-Allemagne 1-1

À la Puskás Aréna de Budapest, la Hongrie accueillait l'Allemagne, tenue en échec face à l'Italie puis contre l'Angleterre. Positionnée très haut sur le terrain dès l'entame du match, la Mannschaft allait pourtant rapidement se faire surprendre. Sur une tête de Szalai, repoussée par Neuer, Nagy concluait d'une frappe limpide sous la barre (6e). Piqués à vif, les Allemands ne tardaient cependant pas à réagir. Trouvé en profondeur, Hofmann devançait la sortie de Gulacsi pour égaliser (9e).

Maître des débats malgré plusieurs frappes concédées, l'Allemagne butait, malgré tout, sur un bloc hongrois bien en place. Le score ne bougera pas. L'Allemagne est 3ème, la Hongrie est deuxième derrière l'Italie.

Pays-Bas-Pologne 2-2

Au De Kuip de Rotterdam, les hommes de Louis Van Gaal verront les visteurs ouvrir le score avant même la fin de la première demi-heure. Profitant d'une transversale de Zalewski, Cash trompera Flekken d'une frappe croisée du droit (19e). Au retour des vestiaires, Zielinski doublera même la mise pour les Polonais (47e), 0-2. Les Bataves finiront par réagir par l'intermédiaire de Klaassen (51e) avant que Dumfries, parti à la limite du hors jeu, n'égalise (54e), 2-2. Après un penalty manqué par Depay dans les derniers instants, les deux sélections se quitteront dos à dos.

Ukraine-Arménie 3-0

Malinovskyi (61e), karavaev (77e), Mykolenko (84e)

Montenegro-Bosnie Herzegovine 1-1

Marusic (77e) / Menalo (62e)

Roumanie-Finlande 1-0

Bancu (30e)

Luxembourg-Turquie 0-2

Calhanoglu (37e, sp) et Dursun (76e)