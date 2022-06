🎥 Lang (buteur) et les Pays-Bas assurent, l'Italie humiliée en Allemagne

Les Anglais sont aussi passés à côté de leur rencontre. Il est temps que la fin de saison se profile pour certaines nations.

Dans le groupe de la Belgique, les Pays-Bas affrontaient le Pays de Galles pour conserver la tête du groupe et trois points de plus que la Belgique. Les hommes de Van Gaal ont ouvert le score via Noa Lang, qui marque dès lors son tout premier but en équipe nationale (17', 1-0). Dans la foulée, Gakpo marque le deuxième (23', 2-0).

On pense que les Néerlandais sont sur du velours, mais Johnson réduit la marque (26', 2-1). Dans les dernières minutes, Gareth Bale égalise sur penalty et pense offrir un point à son pays (90', 2-2). Mais quelques secondes plus tard, Memphis Depay donne la victoire à son pays, lui qui avait loupé un penalty à la dernière seconde contre la Pologne (3-2).

Dans le groupe de la mort, l'Italie a une nouvelle fois été plus que secouée: elle a été largement battue par l'Allemagne sur le score de 5-2. Les buteurs sont Kimmich, Gündogan, Müller et Werner (2X) pour les Allemands, Gnonto et Bastoni pour l'Italie. Dans le même groupe, l'Angleterre a été détruite à domicile par la Hongrie sur un doublé de Sallai (16', 0-1 et 70', 0-2) un but de Nagy (80', 0-3) et un dernier de Gazdag (89', 0-4).

Les autres résultats du soir: