Le Standard de Liège officialise son staff pour la saison prochaine

L'organigramme interne et le staff étant désormais au complet, le Standard de Liège va désormais pouvoir s'attaquer au renouvèlement du noyau.

Hier après-midi, Ronny Deila a été officialisé comme nouvel entraîneur du Standard de Liège, mettant fin à la chaise musicale des entraîneurs en D1A. L'entraîneur norvégien, qui arrive avec son T2 Efrain Juarez, vient ainsi compléter l'organigramme et le staff du Standard de Liège. Sur son site Internet ainsi que sur ses réseaux sociaux, le club liégeois a publié un communiqué dans lequel il résume le staff complet pour la saison prochaine.

Ronny Deila sera donc T1 et Juarez sera son adjoint principal. Geoffrey Valenne, qui supervisait les U21 la saison dernière, devient T3. Le reste du staff est inchangé par rapport à la saison dernière : Jean-François Gillet (entraîneur des gardiens), Renaat Philippaerts (entraîneur physique), Léo Djaoui et Kevin Miny (préparateurs physiques), Piero Rossi (team manager et délégué) et Lovic Mandela Son (analyste vidéo).