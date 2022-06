Michy Batshuayi : "J'ai marqué des points"

En l'absence de Lukaku, Batshuayi a saisi sa chance et a à nouveau marqué.

Interrogé après la victoire au micro de RTL Sport, Michy Batshuayi s'est réjoui de ce nouveau but, son deuxième dans cette Ligue des Nations : "Il fait du bien, dans le dernier match. En plus, on gagne, donc ça fait du bien au moral puisqu'on avait fait match nul au dernier match."

C'était l'occasion pour lui de se mettre en évidence, et il a saisi sa chance. "Je ne joue pas beaucoup en équipe nationale, donc c'est important pour moi. J'étais fâché après le match contre le Pays de Galles, parce qu'on aurait dû le gagner. Au niveau de mon bilan personnel, je pense que j'ai marqué des points, j'ai montré qu'on pouvait me faire confiance, je l'ai montré au pays, au coach, aux coéquipiers, c'est important pour moi. C'est pas seulement important d'avoir marqué, mais aussi d'avoir participé au jeu et à la tactique. C'est aussi ce qui est le plus important pour le coach."

L'attaquant a ensuite tiré un bilan de la campagne actuelle des Diables en Ligue des Nations : "(Contre le Pays de Galles) on aurait dû gagner. Mais c'est bien d'avoir été mis en difficulté parce qu'on peut travailler et arriver à fond pour la Coupe du monde. (A propos des ambitions pour la Ligue des Nations) On a des ambitions, on veut gagner le plus de matchs possibles avant d'arriver à fond à la Coupe du monde."