📷 Ronny Deila a dispensé son premier entraînement à la tête du Standard de Liège, 18 joueurs présents

Le nouvel entraîneur du Standard de Liège dispensait son premier entraînement à la tête des Rouches ce mercredi matin.

Seize joueurs de champ et deux gardiens, soit dix-huit joueurs s'entraîent sous la houlette du nouvel entraîneur du Standard de Liège ce mercredi matin. Avenatti, Behti, Bodart, Bokadi, Boljevic, Cafaro, Calut, Dewaele, Dussenne, Dragus, Emond, Henkinet, Pavlovic, Nekadio, Ngoy, Raskin, Vandamme, Vanderkhoven. Shamir était quant à lui dispensé ce mercredi à cause de douleurs au dos.

Le premier entraînement, à base d’exercices de dribbles, de relance et de finition a été essentiellement animé par le T2 Eifran Juarez. Deila a pris en charge les défenseurs centraux ainsi que Raskin et Bethi pour travailler les relances.

Pour rappel, les internationaux reprennent plus tard et feront leur retour à la fin du mois de juin : Sissako (28/6), Cimirot (28/6), Muleka (28/6), Amallah (28/6), Tapsoba (25/6), Bastien (28/6), Laifis (28/6) et Donnum (début juillet).

Plusieurs jeunes sont encore à l’école et reviendront le 22 juin ou le 29 juin en fonction de leur programme scolaire.

© photonews

© photonews

© photonews