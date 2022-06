Partie 2 : United World s'adresse à la presse belge pour la première fois : "Je mentirais si je disais que j'ai un cœur violet, mais nous n'avons pas encore fini ici"

En février 2018, la société d'investissement United World s'est installée au Kiel. Plus de quatre ans plus tard, Abdullah Alghamdi, PDG de United World, s'est exprimé pour la première fois devant la presse belge. Nous étions présents à Parme où un partenariat avec Errea a été présenté.

Avec Kerala United, Al Hilal, Châteauroux, Sheffield United et le Beerschot, United World compte déjà cinq clubs. Sur quelle base avez-vous décidé d'investir au Beerschot en 2018 ?

"Exactement de la même manière que nous avons sélectionné d'autres clubs et que nous les sélectionnerons à l'avenir. United World recherche des clubs qui sont sous-évalués. Nous recherchons des clubs ayant une histoire riche, une base de fans, un palmarès et le lien avec la ville doit être présent. Dans le cas du Beerschot, nous avons pu cocher toutes ces cases".

Vous avez trouvé le Beerschot en D1B. Quatre ans plus tard, vous êtes de retour en deuxième division belge.

"Nous sommes toujours convaincus que nous avons fait le choix parfait à l'époque. D'accord, nous sommes de retour en D1B, mais je garantis à tous que nous avons parcouru un long chemin par rapport à 2018. Mais que les choses soient claires : nous voulons accéder à la Jupiler Pro League le plus rapidement possible. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie, et il est important de diriger le Beerschot de manière durable. Ce qui est certain, c'est que nous laisserons le club dans un bien meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé en 2018."

Il est bien connu que le modèle économique d'United World repose sur la génération de revenus provenant des clubs. Tôt ou tard, vous quitterez le Beerschot ?

"Oui, c'est notre affaire. Nous devons être honnêtes à ce sujet. Un jour, United World quittera le Beerschot, c'est clair. Je mentirais si je disais que j'ai un cœur violet et que United World restera ici pendant encore au moins vingt ans. Bien qu'un départ dans un avenir proche ne soit pas du tout à l'ordre du jour. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous voulons laisser quelque chose derrière nous si nous devions partir un jour."

Vous avez maintenant cinq clubs. A-t-on l'intention de développer ce réseau au cours de la prochaine saison ?

"Nous allons certainement continuer à chercher des clubs sous-évalués. D'ici 2025 à 2026, nous aimerions doubler de taille. Mais pour l'instant, notre priorité est nos clubs actuels. Nous voulons aligner autant que possible les procédures, les politiques et les personnes afin que nos clubs puissent fonctionner de manière optimale."

Dans le cas du Beerschot, où se concentre-t-on spécifiquement dans les prochaines années ?

"Il sera important pour nous de faire passer de plus en plus de joueurs de notre bonne académie de jeunes, en suivant les traces d'Ilias Sebaoui. Notre équipe de jeunes (qui jouera dans D2 Amateurs la saison prochaine) sera également très importante. Nous avons besoin d'avoir plus de gars de notre propre équipe de jeunes dans le noyau A. C'est en partie pour cette raison que nous avons également approuvé le budget du nouveau centre de formation (environ 2,6 millions d'euros, ndlr). Le permis de construire a été approuvé, donc en principe les travaux peuvent commencer cet été."

