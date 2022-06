Le PSG a dégainé une offre XXL pour attirer une star du Real Madrid

Quand on sait que les relations entre les deux clubs sont tendues depuis la prolongation du Kylian Mbappé, cet incroyable coup parisien devrai crisper un peu plus les Madrilènes.

Selon Marca, le Paris Saint-Germain a appelé Vinicius Junior à plusieurs reprises depuis l'été dernier, demandant au Brésilien de ne pas prolonger son contrat avec le Real Madrid pour pouvoir le recruter plus facilement. Le champion de France lui aurait proposé un salaire de 40 millions d'euros net par saison ainsi qu'une une grosse prime à la signature et plusieurs deals commerciaux aux Qatar. Mais visiblement, pas de quoi convaincre l'ailier gauche.

Le Brésilien a d'ailleurs tenu à informer sa direction de tous les mouvements du PSG, et il devrait vraisembablement prolonger son contrat très rapidement, avec une augmentation salariale à la clé - 10 millions d'euros net par an plus bonus - et un bail portant jusqu'en 2026 ou 2027.