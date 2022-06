La direction de l'Inter ouvre la porte pour le départ d'un homme fort

Il est cité avec insistance au PSG.

Interrogé par la Rai ce lundi, le directeur sportif de l'Inter Milan Giuseppe Marotta a évoqué la situation de son défenseur central Milan Skriniar (27 ans, 48 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison), ciblé par le Paris Saint-Germain. Et le dirigeant intériste ne ferme pas la porte à un transfert cet été.

"C'est beaucoup plus difficile de remplacer un attaquant qu'un défenseur, car les premiers cités sont très peu nombreux et exigent des dépenses qui font peur. Il est fort probable que la défense soit le secteur dans lequel nous serons obligés de vendre", a expliqué Marotta.

Pour l'heure, les négociations entre le PSG et l'Inter sont bloquées. Alors que les dernières rumeurs en Italie faisaient état d'un accord proche vendredi, La Gazzetta dello Sport expliquait ce week-end que le club italien réclame toujours entre 70 et 80 millions d'euros pour céder l'international slovaque, alors que le champion de France refuse d'augmenter son offre à plus de 60 millions d'euros.