Officiel: Sadio Mané rejoint le Bayern Munich

C'était dans l'air, c'est maintenant officiel.

Sadio Mané (30 ans, 51 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) au Bayern Munich, c'est fait ! Après six belles saisons à Liverpool, l'ailier sénégalais s’est officiellement engagé pour trois années, soit jusqu'en juin 2025, en faveur du club allemand. Un transfert estimé à 38 millions d'euros, bonus compris. Assurément le plus gros coup de ce début de mercato !