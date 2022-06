L'avenir de Neymar va encore s'écrire au PSG

Le Brésilien va continuer l'aventure francilienne.

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar a placé des attentes immenses sur ses épaules. Alors sortant d'une expérience au Barça l'élevant comme l'un des tous meilleurs joueurs du monde et candidat sérieux au Ballon d'Or, le Brésilien n'a pas réellement réussi à confirmer - sportivement - la somme stellaire, lunaire, astonomique, de 222 milions d'euros dépensée par le PSG. La faute à de nombreuses blessures, une hygiène de vie et une motivation remise de nombreuses fois en cause par les supporters.

A 30 ans, Neymar pourrait bien décider de partir du PSG. La direction le pousserait vers la sortie et la Juventus serait venue aux affaires. Des informations que celles de L'Equipe devraient un peu "calmer". En effet, le quotidien affirme que Neymar devrait être, à nouveau, automatiquement prolongé. C'était déjà le cas concernant sa prolongation jusqu'en 2026, et cela le sera à nouveau : il sera lié au PSG jusqu'en 2027 à partir du 1er juillet prochain. Si le PSG veu s'en débarasser, il va encore falloir patienter...ou espérer qu'un club puisse se l'offrir. Neymar a quant à lui l'intention de rester et a refusé l'offre de Newcastle.