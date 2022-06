Officiel: L'Union signe un défenseur anglais

Un joueur méconnu qui ne demande qu'à éclore dans notre championnat.

La Royale Union Saint-Gilloise tient un nouveau défenseur central en la personne de Ross Sykes qui nous vient tout droit d’Accrington Stanley !

Agé de 23 ans et droitier, le défenseur mesure 1m96 et a signé un contrat de 4 ans avec un an en option chez les vice-champions de Belgique.

Durant sa carrière, Ross a effectué toutes ses classes dans son club formateur d’Accrington Stanley, avec lequel il a même remporté le titre de Division 4 anglaise en 2018 !