Officiel : Lennart Mertens rejoint le Club NXT

Lennart Mertens rejoint le Club NXT en provenance de Deinze où il a marqué un total de 83 buts en 165 matchs depuis 2016. Lors de la saison 2019/2020, il a planté 28 roses et a aidé Deinze à remporter le championnat de Nationale 1.

Welcome to the family, Lennart! 🔵⚫️



Na 23 goals in 2 seizoenen in 1B klaar om te knallen bij #ClubNXT. Let’s go. 💥 pic.twitter.com/Dh3HaMa2UD