Courte défaite du Cercle face à Monaco en amical

Ce samedi matin, l'AS Monaco recevait dans son centre de formation, La Turbie, le Cercle de Bruges. L'ASM s'est imposé sur le score de 1-0, avec un but à la 17e d'Anthony Musaba, joueur du Cercle lors de la saison 2020-2021. Plusieurs joueurs de Monaco ont joué dans les rangs du Cercle, en seconde mi-temps.

De opstelling voor Cercle: Didillon, Sousa, Daland, Utkus, Miangue, Lopes Da Silva, Vanhoutte, Maden, Hotic, Denkey & Deman.



