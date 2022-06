Jean-Marie Pfaff veut créer un musée du football à Beveren

Jean-Marie Pfaff a très bien compris que la citoyenneté d'honneur est plus qu'un titre symbolique.

Vendredi, l'ancien gardien de but a été honoré à Beveren. Jean-Marie Pfaff a fait ses premiers pas de footballeur professionnel au SK Beveren avant de rejoindre le Bayen Munich neuf ans plus tard pour devenir une légende du football belge encore plus grande.

Immédiatement après sa nomination, Pfaff a fait savoir ce qu'il veut réaliser en tant que citoyen d'honneur. "Je veux créer un musée du football. J'ai déjà beaucoup de matériel à la maison, comme les maillots de Cruijff et Maradona ou les gants que j'utilisais pour jouer contre l'Inter à Beveren", a-t-il déclaré à la VRT NWS.

L'idée est de créer un musée international du football, mais avec une forte touche de Pfaff."J'ai beaucoup de photos de grandes stars et de souvenirs du passé. De nombreux trophées seront également exposés. J'ai encore un trophée datant de 1971, lorsque je suis devenu le meilleur footballeur d'un tournoi de jeunes", a expliqué Pfaff.