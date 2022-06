Un joueur de l'Antwerp en route vers OHL ?

En fin de contrat à Anvers, Sander Coopman s'entraîne désormais avec Oud-Heverlee Louvain.

Il s'agit d'un joueur qui a acquis un beau paquet d'expérience dans notre championnat de Belgique et qui ferait du bien à beaucoup d'équipes du pays. Sander Coopman, en fin de contrat à l'Antwerp, s'entraîne désormais à Oud-Heverlee Louvain et pourrait signer un contrat avec l'équipe entraînée par Marc Brys.

Passé par le Club de Bruges et Zulte-Waregem, le joueur de 27 ans est en tout cas apprécié par son potentiel futur entraîneur. "Il a eu des passages plus compliqués dans sa carrière, mais c'est un bon joueur et il l'a toujours été. S'il revient à son ancien niveau, pourquoi ne pas lui offrir un contrat ? Au fur et à mesure que la saison va approcher, je vais faire mon choix le concernant" peut-on lire dans Het Nieuwsblad.