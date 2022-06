Jackson Muleka intéresserait désormais un grand club de D1A !

Tout semble indiquer un départ de Jackson Muleka cet été, et alors que la Turquie était la destination la plus fréquemment évoquée, voilà désormais qu'un certain...Club de Bruges entre dans la danse.

Le cas Jackson Muleka fait couler de l'encre. Arrivé en 2020 en Belgique et prometteur pour sa première saison, le jeune buteur congolais a ensuite calé sous Luka Elsner la saison passée, n'inscrivant que 2 buts en 19 rencontres de Pro League et partant finalement en prêt l'hiver dernier. Sous le maillot de Kasimpasa, l'ancien buteur du TP Mazembe révélait toutes ses qualités de finisseur avec 12 buts et 5 assists en 14 rencontres de Süper Lig.

De retour à Liège et sous contrat jusqu'en 2024, Muleka semble armé pour enfin s'imposer chez les Rouches sous la houlette de Ronny Deila...mais pourrait bien mettre les voiles dès cet été, et à titre définitif cette fois. Alors que tout le gratin turc s'intéresse au joueur (la presse turque évoquait même un "accord de principe" ce week-end pour un prêt au Besiktas, avec option d'achat), c'est même désormais...le FC Bruges qui serait entré dans la danse.

Selon Le Soir, Vincent Mannaert aurait ainsi contacté la direction liégeoise au sujet du buteur congolais de 22 ans. Le Club se cherche du renfort en attaque et Carl Hoefkens aurait donné son aval à une éventuelle arrivée de Jackson Muleka. Reste à voir si, côté Standard, on serait ravi à l'idée de laisser filer une potentielle perle chez un rival...