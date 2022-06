L'Union Saint-Gilloise ira défier un géant portugais le 13 juillet prochain

L'Union Saint-Gilloise affrontera un adversaire de haut standing lors de sa préparation, à une semaine de la reprise du championnat.

La préparation de l'Union Saint-Gilloise semble désormais à peu près entièrement connue. Alors que les vice-champions de Belgique iront à Rebecq demain, à Deinze samedi et chez leur actionnaire principal Brighton & Hove Albion le 9 juillet, un nouveau match amical a été ajouté, encore une fois à l'extérieur. Cette fois, l'USG ira au Portugal.

Le 13 juillet prochain, l'Union ira défier le Sporting Portugal, non pas dans son enceinte à Lisbonne mais bien en Algarve, précise le club. La rencontre aura lieu devant des supporters, ce qui permettra aux fans en vacances d'en profiter - voire de s'organiser un petit trip dans cette région très fréquentée du Sud du Portugal. Plus d'informations concernant les tickets et le lieu précis sont encore à fournir.