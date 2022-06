Officiel : Marvin Tshibuabua débarque à Seraing

Les Métallos continuent de se renforcer en vue la saison prochaine. Ce lundi, ils accueillent l'arrivée d'un défenseur central.

Marvin Tshibuabua rejoint le RFC Seraing en provenance de Saint-Etienne. Le défenseur central a signé un contrat de deux ans, plus une année en option. Arrivé ce lundi, il s'est déjà entraîné avec ses nouveaux coéquipiers. “C’est ma première expérience à l’étranger, mais j’ai l’habitude de me débrouiller seul. J’avais envie de relever un nouveau défi et la proposition de Seraing est arrivée au bon moment. C’est un beau challenge pour moi ! Avoir la chance d’évoluer en D1A est une opportunité", a lâché le joueur âgé de 20 ans.