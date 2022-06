Le torchon brûle (encore) au PSG: Neymar se sent humilié

L'histoire entre le joueur et le club parisien semble toucher à sa fin.

Alors que le Paris Saint-Germain envisage même d'accepter un prêt cet été pour le faire partir, Neymar (30 ans, 28 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) ne cacherait plus sa déception en coulisses. La star brésilienne serait même très remontée !

Selon le quotidien espagnol El Pais, l'attaquant parisien a confié à ses proches qu'il se sent humilié et qu'il désire rejoindre un grand club pour prouver aux dirigeants qataris qu'ils ont eu tort de le laisser partir. A cinq mois de la Coupe du monde au Qatar, il vit la situation comme un défi et explique à son entourage qu'il ambitionne de remporter le Ballon d'Or loin de Paris. Une manière pour lui de se venger après avoir été poussé dehors.

Entre Neymar et le PSG, le divorce semble bien consommé...