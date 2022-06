Colère à Anderlecht : des supporters forcés de changer de bloc pour faire place au "noyau dur"

Une décision prise par la direction en concertation avec la police provoque une grande agitation à Anderlecht. Les partisans des sections N5 et N6 ont reçu un courrier surprenant. La section N5 est réservée au noyau dur, après que de nombreuses personnes aient déjà souscrit à cet emplacement.

Que se passe-t-il ? Eh bien, le noyau dur - et nous ne voulons pas dire le groupe d'ambiance Mauves Army - a demandé une place dans le stade et le conseil d'administration a cédé. En concertation avec les services gouvernementaux, il a été décidé de placer tous les fans dans une section, aussi proche que possible du noyau dur. En raison de cette décision, une section entière d'abonnés doit déménager. Il a ensuite été demandé à d'autres supporters de la section voisine, qui avaient déjà renouvelé leurs abonnements, s'ils n'accepteraient pas de déménager gratuitement en raison de leurs nouveaux voisins.

Les abonnés de longue date - notamment ceux qui ont des enfants - en feront autant. Le problème est qu'ils peuvent le faire cette saison sans coût supplémentaire, mais qu'en sera-t-il la saison prochaine lorsqu'ils passeront à un bloc plus coûteux ? Et pour l'instant, ils ne peuvent choisir que parmi les sièges qui restent. Le mécontentement de la population de ces sections est donc grand.

Le fait qu'une section entière soit mise à la disposition d'un noyau dur de supporters et que des supporters fidèles doivent se déplacer pour cette raison soulève de nombreuses questions. De nombreux fans ne supportent pas cette situation et sont furieux de la façon dont elle se déroule. Beaucoup d'entre eux ont occupé ces postes pendant des années et doivent maintenant céder la place à un groupe qui n'a pas exactement la meilleure réputation.