Stan Braem découvre la vie d'un footballeur professionnel : "C'est assez dur, mais je veux être un exemple pour les jeunes joueurs"

De la D2 Amateurs à la D1A : cela pourrait n'être qu'un scénario de film, pour Stan Braem (23 ans), c'est récemment devenu une réalité. L'attaquant a rejoint Zulte Waregem cet été.

Après quelques semaines de préparation, Stan Braem a dressé un premier bilan. "Je dois admettre que c'est assez difficile. Le travail physique est beaucoup plus lourd et l'intensité de l'entraînement est beaucoup plus élevée. Heureusement, le staff médical me guide bien. La dernière chose que nous ne voulons pas est que je me blesse tout de suite", a expliqué l'attaquant à Het Nieuwsblad.

Il est assez remarquable que Stan Braem puisse encore faire le saut vers le football professionnel à l'âge de 23 ans. L'attaquant lui-même avait déjà renoncé à ce rêve. "Je n'y croyais plus, pour être honnête. J'étais dans le football provincial, et les gens boivent parfois, sortent ou s'entraînent moins intensivement. Alors vous pensez à tout sauf au football professionnel. J'espère que je pourrai être un exemple pour les jeunes joueurs des ligues inférieures qui ont abandonné leur rêve de devenir footballeur professionnel. Bien sûr, tout le monde n'a pas cette chance unique, mais je suis la preuve qu'il est possible de franchir le pas vers le football professionnel", a conclu Stan Braem.