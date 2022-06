Vincent Kompany s'intéresserait à deux joueurs du Standard de Liège

Vincent Kompany semble décidé à faire ses emplettes en D1A cet été après son arrivée à Burnley.

Vincent Kompany, fraîchement nommé entraîneur de Burnley en Championship, va devoir construire une équipe pour monter en Premier League. Malgré les rumeurs, il a assuré qu'il n'emmènerait aucun joueur du RSC Anderlecht dans ses valises - pas de Josh Cullen ou de Majeed Ashimeru, donc. Autres noms cités : Moussa Sissoko (Standard) et Jack Hendry (Bruges).

Désormais, La Dernière Heure affirme que c'est vers Samuel Bastien que se serait tourné Vincent Kompany pour renforcer les Clarets. Voilà un petit temps que l'international congolais semble en partance : l'hiver dernier, il aurait pu rejoindre la MLS et le New England Revolution. Bastien arrivera en fin de contrat en juin 2023 et ce serait donc la dernière opportunité pour les Rouches de s'en séparer moyennant payement.

Un énième candidat pour Jackson Muleka ?

Toujours selon les informations de nos confrères, Jackson Muleka intéresserait grandement Kompany. On le sait, le buteur congolais est très convoité et le Standard le laissera partir moyennant une autre suffisante. Après plusieurs clubs turcs et...le FC Bruges, c'est donc désormais Burnley qui s'intéresserait à Muleka. Un départ n'est cependant pas inévitable car l'attaquant espère pouvoir exploser en D1A.