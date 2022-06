Ronny Deila évoque le mercato du Standard de Liège : "Il est encore tôt"

Ce mercredi après-midi, le Standard de Liège s'est incliné lors de son deuxième match amical contre Saint-Trond (0-2).

Ronny Deila a livré son analyse après la défaite contre le STVV, mais a aussi évoqué le mercato liégeois. En effet, le matricule 16 n'a encore enregistré aucun transfert entrant durant ce mercato estival. "Il est encore tôt et si nous devons bouger maintenant, nous devrons payer le double du prix. Ce n'est pas opportun de dépenser de l'argent stupidement pour des choses qui n'en valent pas la peine. Le plus important, c'est de trouver le joueur adéquat et de ne pas recruter bêtement. Nous sommes occupés à ramener de la qualité au sein de l'effectif", a confié le coach du Standard de Liège.

La semaine prochaine, le matricule 16 partira en stage aux Pays-Bas. "Allons-nous accueillir des renforts avant le stage ? C'est toujours bien de rêver ! Je ne sais pas, nous verrons", a lâché en souriant le technicien norvégien. "Les manquements de l'équipe ont été identifiés et des joueurs arriveront pour apporter une plus-value au sein de notre effectif. Nous devons avoir dix-huit joueurs de bonne qualité, c'est ce que nous voulons."